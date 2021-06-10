***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 13.09.2019ISIN Kodu TRYAKPO00658Fonun Süresi Fonun süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941604BIST