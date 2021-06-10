***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 00:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 13.09.2019
ISIN Kodu TRYAKPO00658
Fonun Süresi Fonun süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve tasfiye dönemi dahil 10 (on) yıldır. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941604
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6023
En Düşük
8,5857
18:0510,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0372
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5042
En Düşük
10,4670
18:05521,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,15
|Açılış
|: 521,57
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5721
|8,6023
|% 0,14
|
|Euro
|10,4493
|10,5042
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,0828
|12,1434
|% -0,50
|
|Frank
|9,5468
|9,6044
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2830
|2,2944
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-4,34
|
|Altın Gr.
|521
|522
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|0,06
|