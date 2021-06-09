***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu AK YATRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren başlar ve Tasfiye Dönemi dahil 15 (onbeş) yıldır. Fon süresinin son 5 (beş) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek ve iyi yönetime sahip, teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına, diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına ve Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana teknoloji alanları:(a) Yapay Zeka ve Büyük Veri (Artificial Intelligence, Big Data)(b) Siber Güvenlik(c) Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT)(d) Blokzincir (Blockchain)(e) Biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri(f) Enerji ve ilintili teknolojileridir.Fon bu alanların dışındaki teknolojilere ve sektörlere de yatırım yapabilecektir.Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler (i) belirli bir ciroya ulaşmış veya ciro yapmaya başlamak üzere olmak (ii) teknolojik ürün veya hizmetin büyüme ve gelişme potansiyeli olduğunun değerlendirilmesi (iii) sorumluluk sahibi ve deneyimli, ilgili teknolojiye hakim, iş etiği sahibi, dürüst yönetim kadrosuna sahip olmak (iv) hedeflenen getiriyi sağlayabilecek, büyüme potansiyeli yüksek ve operasyonel gelişime uygun iş modeli uygulamak (v) rekabet gücüne sahip, marka ve patent değeri olan katma değerli ürün ve hizmet portföyü oluşturabilme kabiliyetine sahip olmak ve (vi) sürdürülebilirlik olacaktır.Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı ve diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır.Yatırımlardan çıkış stratejileri de stratejik veya finansal ortağa satış, halka arz ve kurucu ortağa veya diğer ortaklara satış olacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAk Portföy Yönetimi A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcı adına nemalandırılırKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00548 0,00548 2 2Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGönül MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Ali ERSARI 2008 – 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 24.03.2014 No: 206771 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 13.08.2014 No: 303242 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tarih: 19.02.2016 No: 405413 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 701685 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 601741A. Göktürk IŞIKPINAR 2011 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2004 – 2011 Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Direktör SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 26.04.2013 No: 206276Murat ÖZTUNÇ 2012 – Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube Müdürü2012 – Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube MüdürüOsman Kerem MUTLU 2015 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 2009 – 2014 Ashmore Turkey Yatırım Yöneticisi, Özel Sermaye 2008 – 2009 Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman SPF Düzey 3 Lisansı Tarih: 06.07.2006 No: 201982 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 03.05.2007 No: 300560 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 04.08.2016 No: 702565Fırat Kuruca 2017 – Devam AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdür 2005 – 2017 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Finans Genel Müdür Yardımcısı 2004 – 2005 Koç Holding Setur Divan İşletmeleri – Finans Direktörü 2001 – 2004 Unilever Belçika Merkez Ofisi – Finans DirektörüErkan Şahinler 2017 – Devam AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Finans Genel Müdür Yardımcısı 2008 – 2017 Aksigorta A.Ş. Finans Genel Müdür Yardımcısı 1993 – 2008 Gıdasa Sabancı Gıda San. ve Tic. A.Ş. Finans Genel Müdür YardımcısıTuğrul Gemici 2014 – Devam AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Grup Müdürü 1997 – 2014 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Müdürü 1995 – 1997 Gedik Yatırım A.Ş. Araştırma Müdürü SPF Düzey 3 Lisansı Tarih: 19.01.2003 No: 19.01.2003 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 17.05.2003 No: 302863 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 31.05.2014 No: 701492Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıÜmit ŞENER 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıAlper ÖZDAMAR 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansıİdil SAZER 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941277BIST