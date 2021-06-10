***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941679
BIST
13:531.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
13:538,5273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0626
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5211
13:5310,3957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0713
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
13:53516,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,41
|Açılış
|: 516,23
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler13:51
|EMKEL
|2,09
|3.878.179
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.622.850
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.456.316
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|257.843.018
|% 9,93
|
|FENER
|35,74
|266.189.895
|% 7,59
|
|YESIL
|3,51
|56.079.953
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.070.595
|% -9,99
|
|EPLAS
|27,98
|13.736.745
|% -8,38
|
|TKURU
|179,50
|4.683.467
|% -7,71
|
|ATATP
|32,80
|329.151.839
|% -6,61
|
|KOZAL
|129,40
|1.539.219.970
|% 3,11
|
|THYAO
|14,41
|655.604.940
|% -1,03
|
|GARAN
|8,37
|608.071.611
|% 0,12
|
|KOZAA
|16,49
|401.716.671
|% 1,17
|
|ATATP
|32,80
|329.151.839
|% -6,61
|
|EKGYO
|2,08
|267.625.994
|% 1,96
|
|GARAN
|8,37
|608.071.611
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,28
|157.955.304
|% 0,44
|
|IHLGM
|1,24
|78.127.970
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|257.843.018
|% 9,93
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5308
|8,5324
|% -0,67
|
|Euro
|10,3978
|10,4026
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0056
|12,0658
|% -0,68
|
|Frank
|9,4944
|9,5516
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2703
|2,2817
|% -0,58
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-8,76
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.399
|3.485
|-39,93
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,32
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,66
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,33
|72,33
|0,11
|