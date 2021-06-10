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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 13:34



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941679


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BIST En Aktif Hisseler13:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,09 3.878.179 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.622.850 % 10,00  
MZHLD 48,10 3.456.316 % 9,97  
BOBET 4,87 257.843.018 % 9,93  
FENER 35,74 266.189.895 % 7,59  
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13:51 Alış Satış %  
Dolar 8,5308 8,5324 % -0,67  
Euro 10,3978 10,4026 % -0,62  
Sterlin 12,0056 12,0658 % -0,68  
Frank 9,4944 9,5516 % -0,58  
Riyal 2,2703 2,2817 % -0,58  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.880 1.880 -8,76  
Altın Gr. 516 516 -5,76  
Cumhuriyet 3.417 3.469 -38,00  
Tam 3.399 3.485 -39,93  
Yarım 1.643 1.686 -19,32  
Çeyrek 824 843 -9,66  
Gümüş.Ons 27,66 27,68 -0,10  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 -0,07  
B. Petrol 72,33 72,33 0,11  
Seans Raporu 13:51
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