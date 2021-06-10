***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Goldman Sachs BBB+ (S&P)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941681
BIST
14:421.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:428,5101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0798
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5083
14:4210,3775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0895
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3700
14:42514,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -6,96
|Açılış
|: 514,68
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,35
BIST En Aktif Hisseler14:42
|BOBET
|4,87
|260.240.972
|% 9,93
|
|YAYLA
|4,49
|19.844.558
|% 7,16
|
|MAVI
|51,70
|87.507.860
|% 6,91
|
|SAFKR
|8,44
|21.861.885
|% 5,76
|
|TUCLK
|12,67
|37.321.979
|% 5,50
|
|ATATP
|32,38
|337.612.084
|% -7,80
|
|UMPAS
|1,26
|30.958
|% -5,97
|
|SEKUR
|23,12
|27.291.337
|% -5,79
|
|BAYRK
|12,05
|7.862.485
|% -4,37
|
|BMSCH
|5,63
|89.301.756
|% -4,25
|
|ATATP
|32,38
|337.612.084
|% -7,80
|
|BOBET
|4,87
|260.240.972
|% 9,93
|
|QUAGR
|29,00
|98.529.338
|% 2,76
|
|BMSCH
|5,63
|89.301.756
|% -4,25
|
|MAVI
|51,70
|87.507.860
|% 6,91
|
|IHLGM
|1,24
|86.581.755
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|260.240.972
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,63
|89.301.756
|% -4,25
|
|TURSG
|5,27
|60.558.080
|% 0,19
|
|GWIND
|3,90
|40.734.479
|% 0,26
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5083
|8,5101
|% -0,93
|
|Euro
|10,3674
|10,3775
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,9905
|12,0506
|% -0,80
|
|Frank
|9,4810
|9,5382
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2667
|2,2781
|% -0,74
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,75
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,78
|
|Cumhuriyet
|3.410
|3.461
|-46,00
|
|Tam
|3.393
|3.478
|-46,61
|
|Yarım
|1.640
|1.682
|-22,55
|
|Çeyrek
|822
|841
|-11,27
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,25
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 62 artarak (% 0.23 ) 1, 554
-
14:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, THYAO, TRKCM
-
14:56YAYLA
Yüzde 7.16 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 532, 033 adet işlem
-
14:55DZGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 857, 829 adet işlem
-
14:53ERBOS
Yüzde 6.40 oranında artışla 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 189, 503 adet işlem