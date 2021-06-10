***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 24/11/2021_tarihi_itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %100'ünün korunmasını, ii) Altına yatırım yapan SPDR - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu'na (Altın BYF) ve gümüşe yatırım yapan SLV – iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu'ndan oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Altın BYF, yatırım amacı külçe altına yatırım yapmak olan ABD'de faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF ise yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD'de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Sepetin yükselişine en fazla %25 - %35 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan BYF'lerin 28/09/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 17/11/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100'ünün, yatırım döneminin sonu olan 24/11/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %87-%95'i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-13'ü ile ise, eşit ağırlıklı olarak Altın ve Gümüş borsa yatırım fonlarından oluşturulan bir sepetin yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. 4Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımıİhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy DağılımıAkbank T.A.Ş. Tahvili ( 87,0) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 10,30) BIST Ters Repo ve TPP (2,7)Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00562 2,05 0,00562 2,05 0 - 0 - 0İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4. Levent 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret BONCUK Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941606BIST