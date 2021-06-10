***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/04/2022 tarihi itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Pfizer Inc., Astrazeneca PLC, Roche Holding AG ve Glaxosmithkline PLC ortaklık paylarından oluşan sepete (İlaç Şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir Sepetin yükselişine en fazla %45 -%55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan ortaklık paylarının 09/02/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 04/04/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 11/04/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91-%96'sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4-9'u ile ise, ilaç şirketleri ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır 4Fonun Kesinleşen Katılım Oranıİhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941607BIST