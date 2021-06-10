Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2021 00:44



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/04/2022 tarihi itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Pfizer Inc., Astrazeneca PLC, Roche Holding AG ve Glaxosmithkline PLC ortaklık paylarından oluşan sepete (İlaç Şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir Sepetin yükselişine en fazla %45 -%55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan ortaklık paylarının 09/02/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 04/04/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 11/04/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91-%96'sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4-9'u ile ise, ilaç şirketleri ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır 4

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941607


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.457
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.453  
Önceki Kapanış :  1.457  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 5,50 545.926 % 10,00  
EMKEL 2,09 6.040.205 % 10,00  
GSDDE 6,71 3.959.390 % 10,00  
FENER 36,54 468.067.856 % 9,99  
INTEM 44,94 14.057.825 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4168 8,4368 % 0,11  
Euro 10,2612 10,2929 % 0,15  
Sterlin 11,9182 11,9780 % -1,40  
Frank 9,3886 9,4452 % -1,69  
Riyal 2,2417 2,2529 % -1,83  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.900 1,54  
Altın Gr. 515 515 -6,77  
Cumhuriyet 3.401 3.453 -54,00  
Tam 3.387 3.474 -50,14  
Yarım 1.637 1.681 -24,26  
Çeyrek 821 840 -12,13  
Gümüş.Ons 28,06 28,10 0,09  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 0,02  
B. Petrol 72,25 72,25 -0,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru