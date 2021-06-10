***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 00:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 11/04/2022_tarihi_itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Gümüşe yatırım yapan SLV – iShares Silver Trust Gümüş Borsa Yatırım Fonu'na dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Gümüş BYF yatırım amacı külçe gümüşe yatırım değerinin performansını yansıtmak olan ve yine ABD'de faaliyet gösteren Blackrock tarafından yönetilen Gümüş borsa yatırım fonudur. Gümüş BYF'nşn en fazla %45 - %55 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Gümüş BYF'lerin 09/02/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 04/04/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 11/04/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Gümüş BYF'nin USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91-%96'sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4-9'u ile ise, Gümüş borsa yatırım fonunun yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. 4
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941608
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4411
En Düşük
8,4255
18:0510,2943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0167
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,2943
En Düşük
10,2638
18:05515,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 515,02
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
515,23
En Düşük
514,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4247
|8,4411
|% 0,16
|
|Euro
|10,2707
|10,2943
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9186
|11,9783
|% 0,05
|
|Frank
|9,3916
|9,4482
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,62
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,11
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,02
|
|B. Petrol
|72,25
|72,25
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem