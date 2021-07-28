***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Korumalı Şemsiye FonISIN Kodu TRYAKPO00971Fonun Süresi 431 GUNFonun Tasfiye Tarihi 20.05.2022Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 16.03.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerHergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş 500 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 20/05/2022 tarihi itibariyle i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Tesla Inc., Nio Inc., Bayerische Motoren Werke (BMW) AG ve Hyundai Motor Co. ortaklık paylarından oluşan sepete (Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir Sepetin yükselişine en fazla %25 - %35 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. İştirak oranının %50 ila %80 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sepette yer alan ortaklık paylarının 15/03/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak 13/05/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu 20/05/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91 - %96'sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4 - %9'u ile ise, Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Fon'un eşik değeri [İştirak Oranı * Maksimum 0 Minimum (Sepet Getirisi Bariyer Seviyesi)] olacaktır. 4Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleriİhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi1 05.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 20.05.2022Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notuİhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu1 Societe Generale A (S&P)Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımıİhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy DağılımıAkbank T.A.Ş Tahvili (90,80) T. Repo (6,10) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (3,10)Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleriİhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri1 Tesla Inc. 707,942 Nio Inc. 44,933 Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 77,804 Hyundai Motor Co 232.000,00Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00562 2,05 0,00562 2,05Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıEgemen KORKMAZ 2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıMehmet Sinan VEZİROĞLU 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952160BIST