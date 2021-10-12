***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 16:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisans
18:001.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:009,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0438
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0010,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0516
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:00512,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,85
|Açılış
|: 512,66
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PENTA
|192,50
|17.725.715
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.753.657
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|44.174.293
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|2.331.060
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.286.702
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.131.571
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.527.404
|% -9,95
|
|MAALT
|179,90
|68.717.180
|% -8,77
|
|GARAN
|9,48
|1.769.487.552
|% 0,42
|
|ASELS
|16,36
|1.350.668.988
|% 3,41
|
|THYAO
|14,02
|1.145.116.259
|% -1,27
|
|SASA
|27,64
|781.563.677
|% -0,58
|
|KRDMD
|6,79
|760.546.111
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,42
|667.476.640
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|377.806.230
|% 1,68
|
|GARAN
|9,48
|1.769.487.552
|% 0,42
|
|ODAS
|1,50
|171.493.614
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,79
|760.546.111
|% -0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0416
|9,0450
|% 0,49
|
|Euro
|10,4438
|10,4494
|% 0,50
|
|Sterlin
|12,2630
|12,3245
|% 0,52
|
|Frank
|9,6944
|9,7528
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4040
|2,4160
|% 0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,22
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|-0,06
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem