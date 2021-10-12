***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 16:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Emre Tayfur 27.09.2021 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Hazine Dealer. 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969843
BIST
16:511.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:519,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:5110,4246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0268
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:51512,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,61
|Açılış
|: 512,34
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,89
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EDIP
|3,81
|38.454.370
|% 9,80
|
|DOBUR
|37,92
|7.746.101
|% 7,97
|
|CEMTS
|13,68
|45.235.146
|% 6,63
|
|BAKAB
|19,90
|10.261.120
|% 4,35
|
|ASELS
|16,46
|1.181.930.555
|% 4,05
|
|PRKAB
|21,30
|65.062.456
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.047.345
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,34
|73.074.606
|% -9,70
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|182,80
|64.095.212
|% -7,30
|
|GARAN
|9,55
|1.419.406.609
|% 1,17
|
|ASELS
|16,46
|1.181.930.555
|% 4,05
|
|THYAO
|13,99
|890.126.684
|% -1,48
|
|SASA
|27,92
|706.992.692
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,83
|649.811.474
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,42
|603.950.552
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|310.044.261
|% 2,23
|
|GARAN
|9,55
|1.419.406.609
|% 1,17
|
|KRDMD
|6,83
|649.811.474
|% 0,29
|
|ODAS
|1,50
|143.059.833
|% -1,32
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0224
|9,0246
|% 0,26
|
|Euro
|10,4151
|10,4237
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,2248
|12,2861
|% 0,20
|
|Frank
|9,6594
|9,7176
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3976
|2,4096
|% 0,20
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|5,32
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.378
|3.429
|27,00
|
|Tam
|3.362
|3.447
|27,07
|
|Yarım
|1.625
|1.667
|13,09
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|0,14
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03EUYO
Yüzde 9.74 oranında artışla 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 559, 584 adet işlem
-
17:01DOBUR
Yüzde 7.97 oranında artışla 37.92 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 412 adet işlem
-
16:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, EKGYO, KOZAL
-
16:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.40 ) 1, 249
-
16:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EKIZ, EDIP, MERIT, KSTUR, PENTA, GESAN