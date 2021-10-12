***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 17:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Emre Tayfur 27.09.2021 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Hazine Dealer. 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969873
BIST
17:201.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:209,0391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0379
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0417
En Düşük
8,9803
17:2010,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0390
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:20513,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,69
|Açılış
|: 513,60
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,68
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:20
|PENTA
|192,50
|16.387.600
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.095.695
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|35.066.147
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.340.452
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.118.901
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|74.209.801
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|127.458.566
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|182,70
|66.109.429
|% -7,35
|
|GARAN
|9,53
|1.529.399.797
|% 0,95
|
|ASELS
|16,38
|1.251.409.413
|% 3,54
|
|THYAO
|13,99
|938.528.729
|% -1,48
|
|SASA
|27,82
|728.504.959
|% 0,07
|
|KRDMD
|6,81
|671.989.453
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|632.510.913
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,82
|343.761.045
|% 1,68
|
|GARAN
|9,53
|1.529.399.797
|% 0,95
|
|ODAS
|1,50
|158.733.108
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,81
|671.989.453
|% 0,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0356
|9,0391
|% 0,42
|
|Euro
|10,4276
|10,4368
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,2360
|12,2973
|% 0,29
|
|Frank
|9,6800
|9,7383
|% 0,18
|
|Riyal
|2,4030
|2,4150
|% 0,42
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|12,87
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.449
|47,00
|
|Tam
|3.380
|3.465
|45,14
|
|Yarım
|1.634
|1.676
|21,83
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,91
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,16
|