***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 17:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Emre Tayfur 27.09.2021 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Hazine Dealer. 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969874
BIST
17:211.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:219,0432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0420
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0432
En Düşük
8,9803
17:2110,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0405
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:21513,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,76
|Açılış
|: 513,49
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,68
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PENTA
|192,50
|16.381.826
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.089.019
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|35.049.411
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.340.452
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.118.858
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.404.624
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.195.801
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|MAALT
|182,00
|66.061.667
|% -7,71
|
|GARAN
|9,55
|1.511.004.768
|% 1,17
|
|THYAO
|14,00
|926.748.417
|% -1,41
|
|SASA
|27,84
|724.221.961
|% 0,14
|
|KRDMD
|6,83
|666.031.526
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,42
|609.466.701
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|609.466.701
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|319.274.319
|% 2,23
|
|GARAN
|9,55
|1.511.004.768
|% 1,17
|
|ODAS
|1,50
|158.713.673
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,83
|666.031.526
|% 0,29
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0386
|9,0432
|% 0,47
|
|Euro
|10,4306
|10,4383
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,2360
|12,2973
|% 0,29
|
|Frank
|9,6800
|9,7383
|% 0,18
|
|Riyal
|2,4030
|2,4150
|% 0,42
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,19
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|83,45
|83,45
|-0,20
|