***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.10.2021 18:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Egemen KORKMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Emre Tayfur 27.09.2021 2019-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi 2017-2019 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2015-2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Hazine Dealer. 6 SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970011
BIST
17:541.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:549,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
17:5410,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0510
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:54512,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,60
|Açılış
|: 512,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:54
|PENTA
|192,50
|17.360.046
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.753.657
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|39.951.464
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.258.224
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.005.527
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.511.903
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,50
|3.062.479
|% -7,89
|
|GARAN
|9,48
|1.720.149.177
|% 0,42
|
|ASELS
|16,36
|1.332.886.040
|% 3,41
|
|THYAO
|13,98
|1.084.708.327
|% -1,55
|
|SASA
|27,72
|768.286.209
|% -0,29
|
|KRDMD
|6,80
|749.974.711
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,42
|660.324.620
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|374.650.072
|% 2,23
|
|GARAN
|9,48
|1.720.149.177
|% 0,42
|
|ODAS
|1,48
|166.197.814
|% -2,63
|
|KRDMD
|6,80
|749.974.711
|% -0,15
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0391
|9,0399
|% 0,43
|
|Euro
|10,4438
|10,4488
|% 0,49
|
|Sterlin
|12,2521
|12,3136
|% 0,43
|
|Frank
|9,6878
|9,7461
|% 0,26
|
|Riyal
|2,4027
|2,4147
|% 0,41
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|9,22
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|-0,06
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem