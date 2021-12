***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Ali ERSARI 2008 ? 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 24.03.2014 No: 206771 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 13.08.2014 No: 303242 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tarih: 19.02.2016 No: 405413 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 701685 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 601741Osman Kerem MUTLU 2015 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 2009 ? 2014 Ashmore Turkey Yatırım Yöneticisi, Özel Sermaye 2008 ? 2009 Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman SPF Düzey 3 Lisansı Tarih: 06.07.2006 No: 201982 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 03.05.2007 No: 300560 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 04.08.2016 No: 702565Murat ÖZTUNÇ 2012 ? Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube MüdürüBurak Turgut ORHUN 2018 - Devam Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı 2009 - 2018 Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş. Genel Müdür Akdeniz Kimya Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Atterbury SA, Murahhas Üye Chemson Group, Murahhas Üye Almatis Group, Murahhas Üye Micromedicine Inc., Kurucu Üye Oyak Birleşik Enerji A.Ş., Yönetim Kurulu Bşk AYAS Elektrik Üretim AŞ, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İskenderun Elektrik Üretim A.Ş., Yönetim Kurulu ÜyesiUğur GÜLEN 2009 - Devam Aksigorta A.Ş. Genel Müdür 2007 - 2009 Avivasa Hayat ve Emeklilik, Genel Müdür Yardımcısı 2004 - 2007 Ak Emeklilik, Genel Müdür Yardımcısı 2002 - 2004 Ak Internet Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı 2002 - 2004 MNG Bank, Genel Müdür Yardımcısı 2000 - 2001 EGS Bank, Genel Müdür Yardımcısı 1997 - 2000 Denizbank, Genel Müdür Yardımcısı 1990 - 1997 Interbank A.Ş., Şube MüdürüEnver Doğuş Kuran 2021 - Devam SabancıDX Genel Müdürü 2015 - 2020 Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 2012 - 2015 Accenture, Telekom Medya Teknoloji Lideri 2010 - 2012 Ericsson, Başkan Yardımcısı 2007 - 2010 Microsoft Türkiye, Satış Müdürü 1999 - 2007 Cisco Türkiye, Bölge MüdürüTolga Kaan DOĞANCIOĞLU 2018 - Devam Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. İnşaat ve İş Geliştirme Direktörlüğü 2017 - 2018 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanlığı, Proje ve İş Geliştirme Direktörü 2005 - 2017 Hexagon Studio Genel Müdürü 2002 - 2005 Ford Otosan, Makine MühendisiTuba GÖK NAM 2018 - Devam Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü 2016 - 2018 Enerjisa Enerji A.Ş. İnsan Kaynakları Grup Müdürü 2015 - 2016 Enerjisa Enerji A.Ş. Yetenek Yönetimi Müdürü 2013 - 2015 Enerjisa Perakende Satış A.Ş. İK ve İdari İşler Müdürü 2011 - 2013 Enerjisa Enerji A.Ş. Ödül Yönetimi Takım Yöneticisi 2009 - 2011 Enerjisa Enerji A.Ş. İnsan Kaynakları Uzmanı 2007 - 2008 Tüpraş İK Uzmanı 2005 - 2007 Adecco İşe Alım Danışmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983628BIST