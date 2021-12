***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Ali ERSARI 2008 ? 2018 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF İleri Düzey Lisansı Tarih: 24.03.2014 No: 206771 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 13.08.2014 No: 303242 Gayrimenkul Değerleme Lisansı Tarih: 19.02.2016 No: 405413 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 701685 Kredi Derecelendirme Lisansı Tarih: 03.04.2015 No: 601741Osman Kerem MUTLU 2015 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları 2009 ? 2014 Ashmore Turkey Yatırım Yöneticisi, Özel Sermaye 2008 ? 2009 Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman SPF Düzey 3 Lisansı Tarih: 06.07.2006 No: 201982 SPF Türev Araçlar Lisansı Tarih: 03.05.2007 No: 300560 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Tarih: 04.08.2016 No: 702565Murat ÖZTUNÇ 2012 ? Devam Akbank T.A.Ş. Ticari Krediler Onay B Bölüm Başkanı 2010-2012 Akbank T.A.Ş. Aksaray Bölge Müdürü 2007-2010 Akbank T.A.Ş. Şişli Ticari Şube MüdürüGÖKHAN EYİGÜN 2021-Devam Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı 2007-2021 Sabacı Holding A.Ş. Genel Sekreter Gnel Müdür , Exsa , Tursa ve AEO yÖNETİCİSİ , sTRATEJİ VE iŞ Geliştirme Grubu 2004-2007 PwC , Kurumsal Finansman Danışman 1998-2004 Arthur Andersen , DanışmanUğur GÜLEN 2009 - Devam Aksigorta A.Ş. Genel Müdür 2007 - 2009 Avivasa Hayat ve Emeklilik, Genel Müdür Yardımcısı 2004 - 2007 Ak Emeklilik, Genel Müdür Yardımcısı 2002 - 2004 Ak Internet Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı 2002 - 2004 MNG Bank, Genel Müdür Yardımcısı 2000 - 2001 EGS Bank, Genel Müdür Yardımcısı 1997 - 2000 Denizbank, Genel Müdür Yardımcısı 1990 - 1997 Interbank A.Ş., Şube MüdürüEnver Doğuş Kuran 2021 - Devam SabancıDX Genel Müdürü 2015 - 2020 Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 2012 - 2015 Accenture, Telekom Medya Teknoloji Lideri 2010 - 2012 Ericsson, Başkan Yardımcısı 2007 - 2010 Microsoft Türkiye, Satış Müdürü 1999 - 2007 Cisco Türkiye, Bölge MüdürüTolga Kaan DOĞANCIOĞLU 2018 - Devam Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. İnşaat ve İş Geliştirme Direktörlüğü 2017 - 2018 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanlığı, Proje ve İş Geliştirme Direktörü 2005 - 2017 Hexagon Studio Genel Müdürü 2002 - 2005 Ford Otosan, Makine MühendisiTuba GÖK NAM 2018 - Devam Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü 2016 - 2018 Enerjisa Enerji A.Ş. İnsan Kaynakları Grup Müdürü 2015 - 2016 Enerjisa Enerji A.Ş. Yetenek Yönetimi Müdürü 2013 - 2015 Enerjisa Perakende Satış A.Ş. İK ve İdari İşler Müdürü 2011 - 2013 Enerjisa Enerji A.Ş. Ödül Yönetimi Takım Yöneticisi 2009 - 2011 Enerjisa Enerji A.Ş. İnsan Kaynakları Uzmanı 2007 - 2008 Tüpraş İK Uzmanı 2005 - 2007 Adecco İşe Alım Danışmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986291BIST