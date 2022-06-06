***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2022 23:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 30.01.2023 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının %110?unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Deere & Co, Corteva Inc., Nutrien Ltd ve Archer-Daniels-Midland Co ortaklık paylarından oluşan sepete (Tarım Şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110?unun, yatırım döneminin sonu olan 30.01.2023 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon?dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon?un yatırım dönemi sonuna kadar Fon?da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035075
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1557
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6045
En Düşük
15,9954
18:0517,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2174
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
18:05981,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,36
|Açılış
|: 981,56
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|62,70
|4.630.063
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|DAGHL
|29,70
|12.005.240
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.105.606
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.483.905
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.817.288
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.730.340
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.042.531
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5660
|16,5700
|% 0,95
|
|Euro
|17,7282
|17,8142
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,7239
|20,8278
|% 1,40
|
|Frank
|17,0099
|17,1124
|% 0,12
|
|Riyal
|4,4059
|4,4280
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-8,87
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,19
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
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17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında