***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 30.01.2023 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının %110?unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Deere & Co, Corteva Inc., Nutrien Ltd ve Archer-Daniels-Midland Co ortaklık paylarından oluşan sepete (Tarım Şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110?unun, yatırım döneminin sonu olan 30.01.2023 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon?dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon?un yatırım dönemi sonuna kadar Fon?da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. 4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035079BIST