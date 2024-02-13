***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.02.2024 14:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alım ve satım işlemleri, iş günlerinde 09:00 ile 15:30 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve izahnamenin 5.2. no?lu maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir. 1 lım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249100
BIST
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16:139.136
En Düşük
|Değişim
|: -0,42%
|| -38,91
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.105
En Yüksek
9.217
16:1330,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0109
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
16:1333,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0744
|Açılış
|: 33,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1948
En Düşük
33,0544
16:132.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,69
|Açılış
|: 2.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.004,64
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler16:13
|CELHA
|30,58
|20.672.684
|% 252,30
|
|PKART
|72,60
|12.161.107
|% 10,00
|
|AVHOL
|55,60
|308.471.387
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|130.682.509
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|43.213.611
|% 9,99
|
|BINHO
|623,50
|2.631.659.471
|% -6,94
|
|GLBMD
|43,14
|198.467.684
|% -6,66
|
|MAGEN
|13,10
|125.918.421
|% -6,43
|
|VBTYZ
|143,80
|207.560.533
|% -6,38
|
|GEDZA
|26,86
|106.080.157
|% -6,28
|
|EREGL
|47,30
|7.171.180.470
|% 1,94
|
|THYAO
|287,25
|7.103.753.705
|% -1,03
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|SASA
|41,36
|5.037.038.545
|% 3,61
|
|GUBRF
|197,80
|4.955.202.270
|% 9,95
|
|EKGYO
|10,89
|3.771.522.266
|% 3,91
|
|ZOREN
|5,27
|1.531.819.871
|% 3,54
|
|ISCTR
|27,62
|6.104.018.137
|% 1,02
|
|KLGYO
|5,35
|982.855.101
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,58
|405.254.118
|% 3,20
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7183
|30,7229
|% 0,04
|
|Euro
|33,1805
|33,1930
|% 0,22
|
|Sterlin
|38,8444
|39,0392
|% 0,45
|
|Frank
|34,8301
|35,0399
|% -0,30
|
|Riyal
|8,1675
|8,2085
|% 0,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|895,29
|896,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|904,48
|908,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,32
|2.028,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:28OYLUM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 725 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 44 kaybederek (% -0.17 ) 9, 703
-
16:27XU100
Endeks 9, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 111, 033.00 milyon TL de
-
16:27PRKME
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 710 adet işlem
-
16:26SURGY
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 56.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 865, 644 adet işlem