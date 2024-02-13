***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payı alım ve satım işlemleri, iş günlerinde 09:00 ile 15:30 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve izahnamenin 5.2. no?lu maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir. 1 lım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, yatırımcı adına nemalandırılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249100BIST