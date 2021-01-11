***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 20:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,58
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,47
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,47
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
189134,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 73,82
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 89,41
- Kurucu (%)
% 89
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 11
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,25
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,07
d) Diğer Giderler (%)
% 7,27
Açıklamalar
2020 Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901022
BIST
16:541.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
16:547,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
16:549,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
16:54445,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,33
|Açılış
|: 445,32
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ESEN
|23,54
|280.789.837
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|135.952.447
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.786.736
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.218.226
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.227,00
|241.873.590
|% -7,35
|
|SISE
|7,56
|2.894.882.947
|% 3,56
|
|TSKB
|1,95
|2.097.814.184
|% 7,73
|
|KOZAL
|119,70
|1.233.473.519
|% -0,33
|
|THYAO
|12,90
|1.090.357.538
|% 1,57
|
|PETKM
|5,28
|1.047.569.555
|% 0,96
|
|TSKB
|1,95
|2.097.814.184
|% 7,73
|
|SISE
|7,56
|2.894.882.947
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,62
|441.636.803
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,48
|549.300.789
|% -1,20
|
|PETKM
|5,28
|1.047.569.555
|% 0,96
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5153
|7,5202
|% 0,48
|
|Euro
|9,1259
|9,1321
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,1717
|10,2227
|% 0,81
|
|Frank
|8,3989
|8,4495
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,30
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-1,87
|
|Altın Gr.
|446
|446
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|27,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|12,33
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|5,97
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,07
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|0,75
|
Seans Raporu
16:52
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17:02TOASO
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