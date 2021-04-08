***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 17:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,53
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,53
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1747110,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 50,13
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,12
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,01
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,39
d) Diğer Giderler (%)
% 2,48
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925427
BIST
16:581.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:588,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:589,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:58460,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,97
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:58
|SAMAT
|6,82
|42.092.903
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|235.520
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|3.998.007
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.612.865
|% 9,97
|
|NTGAZ
|15,03
|14.618.118
|% 9,95
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.895.517
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|785.076.203
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|586.098.497
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,32
|559.573.319
|% 2,15
|
|SISE
|7,45
|558.984.966
|% 0,81
|
|FENER
|37,62
|517.614.314
|% -3,29
|
|DOHOL
|3,32
|559.573.319
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|256.558.718
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|232.648.275
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,93
|165.891.106
|% 3,21
|
|GARAN
|6,81
|586.098.497
|% -0,44
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1446
|8,1498
|% 0,04
|
|Euro
|9,7087
|9,7210
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,1847
|11,2407
|% 0,20
|
|Frank
|8,7800
|8,8329
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1671
|2,1779
|% 0,04
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,21
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,45
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.027
|3.103
|12,12
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|5,86
|
|Çeyrek
|734
|751
|2,93
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,11
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-0,39
|