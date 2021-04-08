***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 17:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,08
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,77
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,77
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1192228,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 50,31
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,85
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 2,84
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,2
d) Diğer Giderler (%)
% 1,11
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925428
BIST
16:581.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:588,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:589,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:58460,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,97
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:56
|SAMAT
|6,82
|42.044.706
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.721.048
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|233.508
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.605.945
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|3.987.090
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.869.773
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|784.616.194
|% 9,95
|
|GARAN
|6,81
|583.086.307
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,33
|556.662.604
|% 2,46
|
|SISE
|7,45
|555.336.538
|% 0,81
|
|FENER
|37,62
|512.030.214
|% -3,29
|
|DOHOL
|3,33
|556.662.604
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|255.886.605
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|224.344.264
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,94
|164.851.759
|% 3,74
|
|GARAN
|6,81
|583.086.307
|% -0,44
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1452
|8,1512
|% 0,06
|
|Euro
|9,7076
|9,7197
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,1551
|11,2111
|% -0,06
|
|Frank
|8,7626
|8,8154
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1639
|2,1748
|% -0,11
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|18,42
|
|Altın Gr.
|460
|460
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|11,00
|
|Tam
|3.030
|3.106
|15,14
|
|Yarım
|1.464
|1.503
|7,32
|
|Çeyrek
|735
|751
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,11
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|-0,36
|