***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
24.06.2022 09:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,95
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,89
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,89
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
726412,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,4
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,34
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,16
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,69
d) Diğer Giderler (%)
% 1,82
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı Bildirimi (Güncel)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039034
BIST
10:142.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,62
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:1417,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0151
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,2992
10:1418,2979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
10:141.017,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.017,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.020,18
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler10:14
|MAKIM
|15,56
|63.758.822
|% 9,96
|
|RTALB
|14,81
|20.606.617
|% 6,62
|
|LIDFA
|14,00
|1.656.326
|% 4,95
|
|BASCM
|3,35
|41.935
|% 4,69
|
|QUAGR
|30,14
|17.567.064
|% 4,51
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|VKING
|6,15
|947.597
|% -2,69
|
|CASA
|115,00
|15.870
|% -2,46
|
|THYAO
|51,05
|385.896.623
|% 0,99
|
|ASELS
|24,12
|250.091.409
|% 3,52
|
|SASA
|44,76
|132.258.408
|% -0,31
|
|SISE
|21,60
|119.886.549
|% 0,19
|
|EREGL
|27,58
|103.260.179
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|66.864.325
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|72.659.193
|% 0,93
|
|TSKB
|2,19
|33.419.692
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,83
|72.794.980
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,90
|57.419.516
|% 0,26
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3634
|17,3676
|% 0,09
|
|Euro
|18,2787
|18,2979
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,2394
|21,3460
|% 0,24
|
|Frank
|18,0200
|18,1286
|% 0,37
|
|Riyal
|4,6175
|4,6406
|% 0,26
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,96
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.754
|6.861
|-1,00
|
|Yarım
|3.316
|3.356
|0,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,06
|