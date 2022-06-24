***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
24.06.2022 10:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,29
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
118711,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,42
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,42
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,45
d) Diğer Giderler (%)
% 1,74
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı Bildirimi (Güncel)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039061
BIST
11:072.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,30
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
11:0717,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0261
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3794
En Düşük
17,2992
11:0718,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:071.021,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.021,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:07
|MAKIM
|15,56
|71.551.908
|% 9,96
|
|FMIZP
|129,90
|36.462.842
|% 7,44
|
|ACSEL
|53,00
|17.507.026
|% 6,64
|
|RTALB
|14,80
|34.991.138
|% 6,55
|
|DERHL
|8,71
|12.218.423
|% 6,35
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,64
|11.294.053
|% -5,69
|
|VKING
|6,04
|1.541.681
|% -4,43
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,62
|990.780.141
|% 5,67
|
|THYAO
|50,95
|909.571.063
|% 0,79
|
|ODAS
|3,15
|393.684.387
|% -2,78
|
|EREGL
|27,58
|301.294.068
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|289.534.354
|% -0,19
|
|ODAS
|3,15
|393.684.387
|% -2,78
|
|ASELS
|24,62
|990.780.141
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,59
|99.457.355
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,93
|93.338.708
|% 2,45
|
|YKBNK
|4,81
|155.157.685
|% -0,62
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3707
|17,3786
|% 0,15
|
|Euro
|18,2862
|18,2994
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2499
|21,3564
|% 0,29
|
|Frank
|17,9983
|18,1067
|% 0,25
|
|Riyal
|4,6141
|4,6372
|% 0,18
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.784
|6.888
|26,00
|
|Yarım
|3.331
|3.369
|13,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.684
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,12
|