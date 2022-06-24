***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
24.06.2022 11:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/04/2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
118711,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,42
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 95,42
- Kurucu (%)
% 50
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 50
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,4
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,45
d) Diğer Giderler (%)
% 1,74
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı Bildirimi (Güncel)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039065
BIST
11:382.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,10
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.538
11:3817,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0257
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:3818,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0447
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3256
En Düşük
18,2245
11:381.020,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.020,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:34
|MAKIM
|15,56
|72.448.413
|% 9,96
|
|GLBMD
|6,86
|5.994.103
|% 8,20
|
|DERHL
|8,81
|16.525.028
|% 7,57
|
|FMIZP
|128,90
|41.522.306
|% 6,62
|
|ECZYT
|51,10
|34.005.202
|% 6,46
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|FONET
|14,17
|5.742.462
|% -4,96
|
|TSGYO
|4,68
|15.976.942
|% -4,88
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,62
|1.293.710.789
|% 5,67
|
|THYAO
|50,50
|1.151.100.410
|% -0,10
|
|EREGL
|27,54
|508.590.118
|% -0,15
|
|ODAS
|3,15
|461.896.609
|% -2,78
|
|SISE
|21,34
|424.633.835
|% -1,02
|
|ODAS
|3,15
|461.896.609
|% -2,78
|
|ASELS
|24,62
|1.293.710.789
|% 5,67
|
|TSKB
|2,13
|106.801.021
|% -2,29
|
|EKGYO
|2,57
|126.838.006
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,76
|220.924.689
|% -1,65
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3615
|17,3856
|% 0,19
|
|Euro
|18,3054
|18,3248
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,2277
|21,3342
|% 0,18
|
|Frank
|17,9843
|18,0926
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6186
|4,6418
|% 0,28
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.779
|6.877
|15,00
|
|Yarım
|3.328
|3.364
|8,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,07
|