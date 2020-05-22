***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.05.2020 15:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KESINLESEN PORTFOY DAĞILIM BILGISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846512
BIST
16:05103.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 381,64
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:056,8115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:057,4217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:05379,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,50
|Açılış
|: 379,70
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|35.043.590
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|528.773.538
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.452.608
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|376.533.941
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|348.988.638
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|344.800.807
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|344.800.807
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.452.608
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.114.947
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,63
|44.986.003
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,20
|71.421.843
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2642
|8,3056
|% -0,15
|
|Frank
|6,9777
|7,0198
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8069
|1,8160
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,85
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.490
|16,10
|
|Tam
|2.528
|2.555
|16,50
|
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,10
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|-1,38
|