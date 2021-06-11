***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.06.2021 11:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname degısıklık duyrusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941931
BIST
14:261.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,55
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:268,3926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0353
|Açılış
|: 8,3800
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|Önceki Kapanış
|: 8,4600
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8,4469
En Düşük
8,2851
14:2610,1930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0846
|Açılış
|: 10,1700
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|Önceki Kapanış
|: 10,2950
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10,3018
En Düşük
10,0982
14:26510,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,46
|Açılış
|: 510,02
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|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:26
|OYYAT
|22,54
|148.972.020
|% 9,95
|
|PEGYO
|1,51
|54.543.307
|% 7,86
|
|EUKYO
|5,83
|2.459.892
|% 7,76
|
|BMSCH
|5,92
|96.610.425
|% 7,05
|
|MZHLD
|51,40
|4.535.398
|% 6,86
|
|YESIL
|3,16
|17.460.934
|% -9,97
|
|TKURU
|162,00
|4.295.532
|% -7,53
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|YAPRK
|33,88
|4.731.057
|% -7,03
|
|ATATP
|29,42
|62.859.210
|% -6,96
|
|THYAO
|14,56
|778.368.782
|% 0,90
|
|GARAN
|8,51
|687.652.401
|% 0,35
|
|ASELS
|15,82
|449.547.930
|% 0,76
|
|FENER
|36,98
|414.483.329
|% 1,20
|
|TUPRS
|104,40
|394.352.087
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,15
|332.626.464
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|218.704.989
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|276.606.700
|% 0,44
|
|GARAN
|8,51
|687.652.401
|% 0,35
|
|BOBET
|5,13
|320.921.484
|% 5,34
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3918
|8,3926
|% -0,42
|
|Euro
|10,1876
|10,1930
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,8590
|11,9184
|% -0,45
|
|Frank
|9,3310
|9,3872
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2326
|2,2438
|% -0,36
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,29
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|-28,00
|
|Tam
|3.355
|3.439
|-35,47
|
|Yarım
|1.621
|1.664
|-17,16
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,58
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|0,40
|