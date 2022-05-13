***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2022 13:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru-Unvan Değişiklikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030121
BIST
13:552.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 20,46
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.425
En Düşük
2.397
13:5515,4863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1023
|Açılış
|: 15,4780
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|Önceki Kapanış
|: 15,4480
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15,5144
En Düşük
15,3668
13:5516,1363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1305
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
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16,1945
En Düşük
15,9645
13:55905,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,50
|Açılış
|: 905,10
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler13:52
|KENT
|188,20
|1.156.865
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.456.006
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.573.744
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.037.147
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|23.471.584
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|765.355
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|113.761.104
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|1.746.544
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.606.885
|% -9,98
|
|PKENT
|172,70
|178.175.588
|% -7,10
|
|THYAO
|42,18
|2.219.249.174
|% 0,76
|
|SAHOL
|19,07
|1.340.679.904
|% 0,63
|
|SISE
|19,86
|1.119.179.795
|% 1,33
|
|KRDMD
|15,70
|760.355.987
|% -0,44
|
|DOHOL
|3,83
|678.520.969
|% 5,22
|
|DOHOL
|3,83
|678.520.969
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,68
|279.434.509
|% 0,37
|
|KARSN
|5,31
|410.502.772
|% 4,12
|
|SAHOL
|19,07
|1.340.679.904
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,59
|297.904.760
|% 0,22
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4732
|15,4868
|% 0,67
|
|Euro
|16,1049
|16,1333
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,8064
|18,9008
|% 0,70
|
|Frank
|15,4112
|15,5041
|% 1,06
|
|Riyal
|4,1127
|4,1333
|% 0,76
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-3,17
|
|Altın Gr.
|904
|904
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.083
|6.175
|-27,00
|
|Tam
|6.054
|6.208
|-31,15
|
|Yarım
|2.926
|3.003
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|0,11
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,84
|