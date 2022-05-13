***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2022 13:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru-Unvan Değişiklikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030122
BIST
14:022.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 22,76
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
14:0215,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1058
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
14:0216,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1266
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
14:02905,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,49
|Açılış
|: 905,09
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler14:02
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.614.428
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.290.329
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|23.503.694
|% 9,94
|
|EMNIS
|25,00
|671.973
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.775.856
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.640.134
|% -9,98
|
|KAPLM
|63,60
|119.024.513
|% -8,69
|
|PKENT
|174,40
|180.654.713
|% -6,19
|
|THYAO
|42,22
|2.249.831.631
|% 0,86
|
|SAHOL
|19,07
|1.359.967.465
|% 0,63
|
|SISE
|19,89
|1.138.802.428
|% 1,48
|
|KRDMD
|15,72
|769.493.124
|% -0,32
|
|DOHOL
|3,84
|692.738.413
|% 5,49
|
|DOHOL
|3,84
|692.738.413
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,68
|279.667.642
|% 0,37
|
|KARSN
|5,34
|470.166.189
|% 4,71
|
|SAHOL
|19,07
|1.359.967.465
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,60
|299.202.742
|% 0,44
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4794
|15,4898
|% 0,69
|
|Euro
|16,1109
|16,1324
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,8275
|18,9219
|% 0,81
|
|Frank
|15,4188
|15,5117
|% 1,11
|
|Riyal
|4,1131
|4,1337
|% 0,77
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-4,10
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,49
|
|Cumhuriyet
|6.083
|6.175
|-27,00
|
|Tam
|6.041
|6.195
|-44,92
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|-21,73
|
|Çeyrek
|1.464
|1.498
|-10,86
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,88
|