Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.04.2024 19:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.03.2024 tarih ve 891 numaralı Genel Mektubu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazısı uyarınca,  "Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon"a bağlı olarak ihraç edilen "Ak Portföy Dördücü Serbest Fon"un (DSH) izahnamesinde yer alan "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları", "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü", "IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı", "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları", "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları", "VIII. Fonun Vergilendirilmesi", "IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar", "X. Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi", "XI. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları" ve "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Fon Katılma Paylarının Satışı" başlıklı bölümleri ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı", "7.1.3.  Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar", "7.1.4. Kurul Ücreti", "7.1.5. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler", "7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları" ve "7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler" maddeleri, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, Kurulca belirlenen yeni izahname standardına uyum sağlanması amacıyla izahname metninden çıkarılmıştır. Söz konusu maddelerde yer verilen hüküm ve esaslara, Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ("KAP") sürekli bilgilendirme sayfasından erişilebilir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273155


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513 En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4933 32,5118 % 0,31  
Euro 34,5149 34,5654 % 0,21  
Sterlin 40,3384 40,5406 % 0,17  
Frank 35,5560 35,7342 % 0,16  
Riyal 8,6577 8,7011 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,21 28,24 % 0,66  
Platin 961,19 962,49 % 0,66  
Paladyum 1.013,66 1.016,43 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.386,43 2.386,91 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru