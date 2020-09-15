***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.09.2020 12:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME TADIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875075
BIST
14:211.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
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1.119
En Düşük
1.111
14:217,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
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7,4993
En Düşük
7,4694
14:218,9093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,9000
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|Önceki Kapanış
|: 8,8900
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8,9259
En Düşük
8,8633
14:21473,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,15
|Açılış
|: 473,92
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|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:21
|CRFSA
|12,32
|3.883.079
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.402.140
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|37.155.838
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,63
|67.396.367
|% -9,25
|
|BJKAS
|3,40
|28.639.831
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.076.282.940
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|956.570.865
|% 2,79
|
|SISE
|6,40
|352.619.653
|% -0,47
|
|TUPRS
|82,05
|280.690.229
|% 0,86
|
|ECILC
|6,85
|279.697.645
|% 3,32
|
|KRDMD
|3,14
|1.076.282.940
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|956.570.865
|% 2,79
|
|IHLAS
|1,04
|118.165.781
|% -1,89
|
|ZOREN
|2,76
|274.675.792
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,85
|171.264.880
|% 1,09
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4830
|7,4870
|% 0,04
|
|Euro
|8,9041
|8,9093
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6395
|9,6879
|% 0,59
|
|Frank
|8,2320
|8,2816
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,04
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,33
|
|Altın Gr.
|474
|475
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.129
|3.207
|18,87
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|9,13
|
|Çeyrek
|759
|776
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,68
|