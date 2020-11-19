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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

19.11.2020 18:12



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İZAHNAME TADIL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889267


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KLMSN 17,05 160.928.856 % 10,00  
CASA 60,50 2.205.588 % 10,00  
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Riyal 2,0083 2,0184 % -2,11  
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Altın Ons 1.860 1.861 -9,97  
Altın Gr. 452 453 -11,56  
Cumhuriyet 3.017 3.062 -85,00  
Tam 3.002 3.080 -85,19  
Yarım 1.451 1.490 -41,22  
Çeyrek 728 745 -20,60  
Gümüş.Ons 23,90 23,92 -0,35  
Gümüş Gr. 5,82 5,82 -0,20  
B. Petrol 43,95 43,95 -0,39  
Seans Raporu 18:05
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