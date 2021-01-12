***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.01.2021 12:02
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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İZAHNAME TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901501
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|SAFKR
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|TACTR
|13,88
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|EMNIS
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|SNKRN
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|TSKB
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|THYAO
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|GARAN
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|PETKM
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|TSKB
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|SKBNK
|1,62
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|% -0,61
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|SISE
|7,54
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|EKGYO
|2,48
|313.384.761
|% -1,20
|
|ZOREN
|2,98
|355.259.489
|% 1,02
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|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|% 0,08
|
|Euro
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|8,4243
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|Riyal
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|Alış
|Satış
|%
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|1.858
|12,90
|
|Altın Gr.
|448
|448
|3,97
|
|Cumhuriyet
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|3.007
|18,00
|
|Tam
|2.950
|3.024
|19,96
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|Yarım
|1.426
|1.463
|9,66
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|Çeyrek
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|731
|4,83
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|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|0,49
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|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
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