***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.06.2021 17:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname degişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941109
BIST
16:571.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:578,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:5710,4940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0108
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:57521,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,26
|Açılış
|: 521,67
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,18
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ATATP
|31,94
|22.973.995
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.291.563
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.441.487
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.786.275
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,86
|18.788.312
|% -8,75
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,82
|20.155.582
|% -7,47
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|923.895.840
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,60
|819.973.245
|% 1,84
|
|THYAO
|14,32
|768.885.157
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,27
|467.886.832
|% 1,34
|
|SASA
|34,54
|460.273.919
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|467.886.832
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,99
|228.468.440
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|923.895.840
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|117.339.374
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|112.140.056
|% 1,44
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6018
|8,6036
|% -0,10
|
|Euro
|10,4886
|10,4940
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1668
|% -0,55
|
|Frank
|9,5489
|9,6064
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2855
|2,2969
|% -0,18
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-13,81
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,65
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-3,70
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|-0,66
|