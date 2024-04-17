***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 15.03.2024 tarih ve 891 numaralı Genel Mektubu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazısı uyarınca, "Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon"a bağlı olarak ihraç edilen "Ak Portföy Dördücü Serbest Fon"un (DSH) izahnamesinde yer alan "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları", "III. Temel Yatırım Riskleri Ve Risklerin Ölçümü", "IV. Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı", "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları", "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları", "VIII. Fonun Vergilendirilmesi", "IX. Finansal Raporlama Esasları İle Fonla İlgili Bilgilere Ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar", "X. Fon'un Sona Ermesi Ve Fon Varlığının Tasfiyesi", "XI. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları" ve "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması Ve Fon Katılma Paylarının Satışı" başlıklı bölümleri ile "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümünde yer alan "7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı", "7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar", "7.1.4. Kurul Ücreti", "7.1.5. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler", "7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları" ve "7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler" maddeleri, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, Kurulca belirlenen yeni izahname standardına uyum sağlanması amacıyla izahname metninden çıkarılmıştır. Söz konusu maddelerde yer verilen hüküm ve esaslara, Fon'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ("KAP") sürekli bilgilendirme sayfasından erişilebilir.Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273481BIST