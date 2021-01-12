***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.01.2021 17:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901601
BIST
17:371.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,87
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:377,5061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:379,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:37444,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,73
|Açılış
|: 444,71
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ESEN
|23,54
|309.236.575
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.843.726
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.144.779
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|PSDTC
|28,40
|48.921.504
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.220,60
|257.507.499
|% -7,84
|
|SISE
|7,59
|2.993.237.759
|% 3,97
|
|TSKB
|1,93
|2.337.091.188
|% 6,63
|
|KOZAL
|119,70
|1.311.170.368
|% -0,33
|
|THYAO
|12,85
|1.167.660.702
|% 1,18
|
|GARAN
|10,49
|1.121.236.151
|% -0,10
|
|TSKB
|1,93
|2.337.091.188
|% 6,63
|
|SISE
|7,59
|2.993.237.759
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,62
|515.819.377
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,46
|594.541.516
|% -1,99
|
|PETKM
|5,27
|1.104.984.491
|% 0,76
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4966
|7,4998
|% 0,21
|
|Euro
|9,1107
|9,1169
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1621
|10,2131
|% 0,72
|
|Frank
|8,3876
|8,4381
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,13
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|2,94
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.955
|2.999
|10,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|0,57
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|0,28
|
|Çeyrek
|710
|727
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,27
|56,27
|0,61
|
Seans Raporu
17:35
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