***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.03.2024 10:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263607
BIST
'
14:028.989
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 181,96
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.030
14:0232,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0803
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
14:0235,0925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0291
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
14:022.297,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.297,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.301,18
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler14:02
|MEPET
|12,87
|13.434.259
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|437.319.874
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.566.140
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|27.926.550
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|25.648.150
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.495,00
|6.341.230
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|165.792.114
|% -9,98
|
|PEKGY
|10,30
|782.104.722
|% -9,97
|
|ENSRI
|29,98
|122.100.812
|% -9,97
|
|DESPC
|61,00
|63.058.936
|% -8,55
|
|THYAO
|292,50
|6.782.907.951
|% 3,45
|
|AGROT
|38,40
|3.332.066.929
|% -1,94
|
|ISCTR
|11,10
|2.457.661.918
|% 2,40
|
|GUBRF
|164,60
|2.385.487.599
|% -0,90
|
|TUPRS
|173,70
|2.023.304.426
|% 2,36
|
|ISCTR
|11,10
|2.457.661.918
|% 2,40
|
|ZOREN
|5,59
|806.288.059
|% 1,45
|
|AGROT
|38,40
|3.332.066.929
|% -1,94
|
|EKGYO
|9,57
|745.970.414
|% 1,48
|
|HEKTS
|17,27
|1.317.487.063
|% 5,82
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3252
|32,3311
|% 0,25
|
|Euro
|35,0662
|35,0925
|% -0,08
|
|Sterlin
|40,8743
|41,0792
|% -0,50
|
|Frank
|35,7859
|35,9653
|% -0,48
|
|Riyal
|8,6385
|8,6818
|% -0,36
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,60
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|899,22
|901,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,62
|1.004,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.211,14
|2.211,49
|% 0,66
|