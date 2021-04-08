***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 14:10
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/02/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OCAK AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925015
BIST
13:581.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:588,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:589,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0098
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:58458,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,89
|Açılış
|: 458,20
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:56
|SAMAT
|6,82
|41.667.628
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|184.213
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.635.841
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|CASA
|111,90
|542.479
|% 9,17
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.148.344
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,04
|604.210.702
|% 8,54
|
|DOHOL
|3,34
|494.274.805
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|452.743.235
|% 1,35
|
|FENER
|37,90
|379.327.675
|% -2,57
|
|PETKM
|6,05
|374.619.921
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,34
|494.274.805
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|156.827.765
|% -1,52
|
|PETKM
|6,05
|374.619.921
|% 0,83
|
|TSKB
|1,41
|86.372.872
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,04
|604.210.702
|% 8,54
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1568
|8,1634
|% 0,21
|
|Euro
|9,6916
|9,7003
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1826
|11,2386
|% 0,18
|
|Frank
|8,7539
|8,8067
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1695
|2,1804
|% 0,15
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|8,50
|
|Altın Gr.
|458
|459
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,64
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,72
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,82
|62,82
|-0,34
|