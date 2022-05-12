***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 08:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR NISAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029512
BIST
18:052.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
0
En Düşük
0
18:0515,3683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0664
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3683
En Düşük
15,2578
18:0516,2093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0753
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
18:05913,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,74
|Açılış
|: 913,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
914,34
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSGYO
|6,74
|5.621.725
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,40
|603.408.006
|% 0,00
|
|LKMNH
|18,10
|3.272.667
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,39
|626.581.089
|% 0,00
|
|VESBE
|9,45
|75.723.823
|% 0,00
|
|TSGYO
|6,74
|5.621.725
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,40
|603.408.006
|% 0,00
|
|LKMNH
|18,10
|3.272.667
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,39
|626.581.089
|% 0,00
|
|VESBE
|9,45
|75.723.823
|% 0,00
|
|THYAO
|42,20
|3.607.123.961
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,00
|
|ASELS
|23,86
|2.052.750.034
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,80
|1.942.928.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,70
|1.437.551.597
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,75
|809.470.554
|% 0,00
|
|SISE
|19,96
|3.364.189.271
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,67
|2.558.260.360
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,65
|564.670.827
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3540
|15,3629
|% 0,40
|
|Euro
|16,1730
|16,1976
|% 0,39
|
|Sterlin
|18,6436
|18,7371
|% -0,24
|
|Frank
|15,3439
|15,4364
|% 0,06
|
|Riyal
|4,0721
|4,0925
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,37
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
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10:02XU100
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
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17:56
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