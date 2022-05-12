***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 08:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR NISAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029517
BIST
11:232.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -39,97
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:2315,3927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0908
|Açılış
|: 15,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:2316,1638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0298
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:23915,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,20
|Açılış
|: 915,83
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:21
|GLBMD
|7,15
|10.407.514
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.545.733
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.916.283
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,90
|52.048.879
|% 9,88
|
|ACSEL
|55,30
|10.543.158
|% 7,48
|
|LIDFA
|6,21
|451.368
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|54.311.620
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|664.563
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.439.832
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,65
|2.955.877
|% -7,59
|
|THYAO
|41,82
|1.165.258.978
|% -0,90
|
|SISE
|19,64
|807.064.333
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,16
|772.166.618
|% -3,06
|
|EREGL
|33,22
|549.115.948
|% -2,69
|
|ASELS
|23,18
|532.600.685
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,71
|272.176.069
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,64
|365.915.941
|% -1,28
|
|DOHOL
|3,59
|205.764.934
|% -1,64
|
|ODAS
|2,36
|127.652.909
|% -3,67
|
|KRDMD
|16,16
|772.166.618
|% -3,06
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3812
|15,3873
|% 0,56
|
|Euro
|16,1298
|16,1715
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7082
|18,8020
|% 0,11
|
|Frank
|15,3939
|15,4866
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0880
|4,1085
|% 0,50
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-2,02
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|