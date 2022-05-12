***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 08:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR NISAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029528
BIST
11:202.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,94
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:2015,3873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0854
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:2016,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0375
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:20915,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,26
|Açılış
|: 915,89
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:20
|GLBMD
|7,15
|10.407.514
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.534.302
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.916.283
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,86
|51.707.784
|% 9,51
|
|ACSEL
|55,05
|10.513.124
|% 7,00
|
|LIDFA
|6,21
|451.368
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|50.652.550
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|662.525
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.427.156
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.952.845
|% -7,37
|
|THYAO
|41,84
|1.162.585.190
|% -0,85
|
|SISE
|19,63
|801.208.974
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,15
|769.262.091
|% -3,12
|
|EREGL
|33,22
|545.863.321
|% -2,69
|
|ASELS
|23,20
|528.189.191
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,71
|271.808.025
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,64
|364.069.335
|% -1,28
|
|DOHOL
|3,59
|205.271.205
|% -1,64
|
|ODAS
|2,37
|124.887.224
|% -3,27
|
|KRDMD
|16,15
|769.262.091
|% -3,12
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3812
|15,3873
|% 0,56
|
|Euro
|16,1298
|16,1715
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7082
|18,8020
|% 0,11
|
|Frank
|15,3939
|15,4866
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0880
|4,1085
|% 0,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,73
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,31
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,90
|