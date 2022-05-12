***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 08:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR NISAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029542
BIST
11:182.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -37,56
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:1815,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0861
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:1816,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0415
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:18915,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,67
|Açılış
|: 915,31
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:18
|GLBMD
|7,15
|10.341.805
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.486.072
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.867.126
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,85
|51.503.263
|% 9,42
|
|ACSEL
|55,00
|10.363.678
|% 6,90
|
|LIDFA
|6,21
|438.948
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|50.271.455
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|646.936
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.391.495
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.879.899
|% -7,37
|
|THYAO
|41,80
|1.141.082.001
|% -0,95
|
|SISE
|19,63
|784.836.244
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,14
|761.395.781
|% -3,18
|
|EREGL
|33,22
|541.864.910
|% -2,69
|
|ASELS
|23,18
|514.259.050
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,71
|271.574.321
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,63
|346.465.364
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,59
|205.115.795
|% -1,64
|
|ODAS
|2,35
|122.174.003
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,14
|761.395.781
|% -3,18
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3822
|15,3880
|% 0,56
|
|Euro
|16,1369
|16,1755
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7124
|18,8062
|% 0,13
|
|Frank
|15,3920
|15,4848
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0887
|4,1092
|% 0,52
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,56
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,41
|