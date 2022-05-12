***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 08:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR NISAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029554
BIST
10:092.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -40,07
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.411
10:0915,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0725
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3763
En Düşük
15,2578
10:0916,1358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:09911,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,35
|Açılış
|: 911,98
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
914,34
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:07
|IMASM
|29,16
|2.991.903
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|12.939.361
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,75
|22.143.091
|% 8,49
|
|ULUUN
|10,87
|68.032.769
|% 4,72
|
|GLBMD
|6,80
|2.820.144
|% 4,62
|
|LIDFA
|6,21
|250.853
|% -10,00
|
|SELVA
|12,82
|272.887
|% -9,97
|
|KAPLM
|70,55
|7.545.451
|% -8,79
|
|OYAYO
|8,67
|296.577
|% -7,37
|
|KLMSN
|10,43
|5.433.266
|% -6,54
|
|THYAO
|41,44
|265.934.080
|% -1,80
|
|SISE
|19,65
|251.278.931
|% -1,55
|
|GARAN
|14,99
|160.065.476
|% 0,07
|
|KRDMD
|16,33
|126.157.443
|% -2,04
|
|YKBNK
|4,62
|120.313.327
|% -1,70
|
|YKBNK
|4,62
|120.313.327
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,69
|62.942.968
|% -2,18
|
|DOHOL
|3,60
|65.491.614
|% -1,37
|
|SISE
|19,65
|251.278.931
|% -1,55
|
|GARAN
|14,99
|160.065.476
|% 0,07
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3655
|15,3742
|% 0,47
|
|Euro
|16,1159
|16,1350
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,6988
|18,7926
|% 0,06
|
|Frank
|15,3796
|15,4723
|% 0,29
|
|Riyal
|4,0822
|4,1026
|% 0,35
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,72
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,83
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,38
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,42
|
Seans Raporu
10:07
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10:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 88 kaybederek (% -1.42 ) 2, 697
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Endeks 2, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 2, 400.00 milyon TL de