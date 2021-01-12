***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
12.01.2021 17:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
iç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901602
BIST
17:241.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:247,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:249,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:24444,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 444,03
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KLMSN
|19,69
|136.131.154
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.827.240
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.270.529
|% 9,99
|
|RODRG
|17,39
|16.136.630
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.215,00
|252.559.960
|% -8,26
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|SISE
|7,56
|2.938.440.290
|% 3,56
|
|TSKB
|1,92
|2.264.432.763
|% 6,08
|
|KOZAL
|119,60
|1.289.685.939
|% -0,42
|
|THYAO
|12,82
|1.146.229.284
|% 0,94
|
|PETKM
|5,27
|1.085.189.252
|% 0,76
|
|TSKB
|1,92
|2.264.432.763
|% 6,08
|
|SISE
|7,56
|2.938.440.290
|% 3,56
|
|SKBNK
|1,61
|485.852.354
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,47
|584.322.913
|% -1,59
|
|PETKM
|5,27
|1.085.189.252
|% 0,76
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4909
|7,4929
|% 0,12
|
|Euro
|9,1105
|9,1177
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1677
|10,2187
|% 0,77
|
|Frank
|8,3948
|8,4454
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9929
|2,0029
|% 0,21
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-0,69
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,68
|
Seans Raporu
17:24
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17:38KARSN
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 898, 654 adet işlem
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17:36BTCIM
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 680, 420 adet işlem
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 13 artarak (% 0.37 ) 1, 380
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17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUTPO, TGSAS, ARTI, PSDTC, TACTR, KLMSN, MZHLD, RODRG, PSDTC, YAPRK
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17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ISBIR, KAPLM