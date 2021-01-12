***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.01.2021 17:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATIRIMCI BILGI FORMU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901603
BIST
17:251.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,18
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:257,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:259,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:25445,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,33
|Açılış
|: 445,32
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KLMSN
|19,69
|136.131.154
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.827.240
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.270.529
|% 9,99
|
|RODRG
|17,39
|16.136.630
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.212,80
|252.604.869
|% -8,43
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|SISE
|7,54
|2.951.164.561
|% 3,29
|
|TSKB
|1,92
|2.275.919.081
|% 6,08
|
|KOZAL
|119,40
|1.291.308.470
|% -0,58
|
|THYAO
|12,81
|1.151.372.396
|% 0,87
|
|GARAN
|10,46
|1.087.944.077
|% -0,38
|
|TSKB
|1,92
|2.275.919.081
|% 6,08
|
|SISE
|7,54
|2.951.164.561
|% 3,29
|
|SKBNK
|1,61
|502.312.359
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,46
|586.871.827
|% -1,99
|
|PETKM
|5,26
|1.087.023.840
|% 0,57
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4919
|7,4968
|% 0,17
|
|Euro
|9,1092
|9,1189
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,1616
|10,2126
|% 0,71
|
|Frank
|8,3865
|8,4370
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9917
|2,0017
|% 0,15
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|2,94
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.955
|2.999
|10,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|0,57
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|0,28
|
|Çeyrek
|710
|727
|0,14
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,27
|56,27
|0,61
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:39AKSA
Yüzde 4.15 oranında artışla 14.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 642, 203 adet işlem
-
17:38KARSN
Yüzde 4.32 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 898, 654 adet işlem
-
17:36BTCIM
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 680, 420 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 13 artarak (% 0.37 ) 1, 380
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUTPO, TGSAS, ARTI, PSDTC, TACTR, KLMSN, MZHLD, RODRG, PSDTC, YAPRK