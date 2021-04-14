***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2021 16:43
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2021
Tescil Tarihi
14.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 14 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928105
BIST
16:461.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,25
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:468,0958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:469,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:46453,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,79
|Açılış
|: 453,16
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:46
|VAKKO
|14,09
|47.280.586
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.246.940
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.622.317
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.701.386
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|675.466.126
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.234.750
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|78.075.566
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.621.622
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.040.744
|% -9,98
|
|GARAN
|6,91
|1.206.310.205
|% 3,13
|
|EREGL
|17,35
|1.177.361.547
|% 1,52
|
|SASA
|46,54
|675.466.126
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,36
|584.990.467
|% -0,14
|
|SISE
|7,33
|540.331.578
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,13
|437.411.487
|% 2,40
|
|GARAN
|6,91
|1.206.310.205
|% 3,13
|
|EKGYO
|1,87
|293.667.004
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,23
|449.260.323
|% 4,19
|
|IHLAS
|0,65
|85.361.227
|% 1,56
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0940
|8,0958
|% -0,12
|
|Euro
|9,6820
|9,6899
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1434
|11,1993
|% 0,27
|
|Frank
|8,7558
|8,8085
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-7,00
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.981
|3.058
|-35,49
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,16
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,58
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|1,30
|