***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2021 16:58
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2021
Tescil Tarihi
14.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.04.2021 - 10313
Açıklamalar
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 20 Nisan 2021 tarihli ve 10313 nolu Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ile tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929655
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.386
En Düşük
1.357
18:058,1158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,0650
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8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0359
|Açılış
|: 9,7550
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|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,8174
En Düşük
9,7152
18:05463,22
En Yüksek
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|| 2,67
|Açılış
|: 463,22
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1154
|8,1172
|% 0,36
|
|Euro
|9,7716
|9,7774
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,2848
|11,3414
|% 0,09
|
|Frank
|8,8384
|8,8916
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1572
|2,1680
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,43
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,05
|
|B. Petrol
|65,83
|65,83
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
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