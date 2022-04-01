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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.04.2022 18:29
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 01.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin Bağımsız Denetim firması olarak seçilmesine karar verilmiştir.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur
  
Saygılarımızla
  
 
  
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015191


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