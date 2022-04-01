***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 18:29
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin Bağımsız Denetim firması olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015191
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0190
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0208
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05910,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,24
|Açılış
|: 910,50
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6829
|14,6888
|% 0,12
|
|Euro
|16,2146
|16,2334
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1994
|19,2957
|% -0,12
|
|Frank
|15,7917
|15,8869
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-8,40
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,01
|