***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi01.04.2022Tescil Tarihi12.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.04.2022 - 10557AçıklamalarPwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 12 Nisan 2022 tarihli ve 10557 nolu Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ile tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019683BIST