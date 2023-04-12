***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 16:57
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.04.2023
Tescil Tarihi
12.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2023 - 10810
Açıklamalar
PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 12 Nisan 2023 tarihli ve 10810 nolu Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ile tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136909
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0281
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1887
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.246,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.246,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|33,66
|20.629.000
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.347.412
|% 10,00
|
|ZRGYO
|4,95
|358.333.659
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|UFUK
|58,90
|9.197.009
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,28
|95.062.531
|% -9,98
|
|ONCSM
|109,60
|181.426.489
|% -8,67
|
|GESAN
|78,40
|1.758.893.470
|% -7,22
|
|SRVGY
|161,00
|26.766.148
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.978.395
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.276.951.718
|% 0,30
|
|EREGL
|36,28
|3.057.370.650
|% 0,22
|
|ISCTR
|12,28
|2.871.617.395
|% 1,07
|
|KOZAL
|22,30
|2.415.864.490
|% -0,09
|
|SASA
|112,40
|2.231.418.177
|% 3,79
|
|ZOREN
|5,00
|1.110.339.312
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.422.830.619
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.923.043.352
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|395.283.901
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,30
|2.415.864.490
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3068
|19,3125
|% 0,15
|
|Euro
|21,2057
|21,2159
|% 0,90
|
|Sterlin
|23,9820
|24,1023
|% 0,32
|
|Frank
|21,4381
|21,5672
|% 0,74
|
|Riyal
|5,1336
|5,1594
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|4,37
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.571
|8.646
|29,00
|
|Yarım
|4.186
|4.231
|14,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.115
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|0,05
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|1,48
|