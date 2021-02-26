***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için 26 Şubat 2021 tarihinde başvurulmuşturKamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913313BIST