***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.02.2021 16:01
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için 26 Şubat 2021 tarihinde başvurulmuştur
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913313
BIST
15:471.472
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:45
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.739.422
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|EGGUB
|222,40
|134.709.395
|% 8,86
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|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
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|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
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|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
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|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
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|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
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|THYAO
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|1.594.234.470
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|KOZAL
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|1.318.557.539
|% 0,23
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|GARAN
|8,91
|1.093.737.541
|% -1,87
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|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
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|SASA
|39,88
|778.263.463
|% -4,36
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|EKGYO
|2,25
|706.134.717
|% -2,60
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|TSKB
|1,66
|382.320.706
|% -3,49
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|KARSN
|3,94
|696.773.671
|% -6,86
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|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
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|SKBNK
|1,31
|198.197.068
|% -3,68
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4365
|7,4412
|% 1,20
|
|Euro
|9,0121
|9,0219
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,3072
|10,3589
|% 0,37
|
|Frank
|8,1397
|8,1887
|% 0,71
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|Riyal
|1,9677
|1,9776
|% 0,67
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|15:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-7,14
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|Altın Gr.
|421
|421
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|39,00
|
|Tam
|2.784
|2.855
|40,28
|
|Yarım
|1.346
|1.381
|19,49
|
|Çeyrek
|675
|690
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,59
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|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
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|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,07
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